Pièce de théâtre Espace Aimé Césaire Mont-Saint-Martin

Mont-Saint-Martin

Pièce de théâtre

Espace Aimé Césaire 19 boulevard de Metz Mont-Saint-Martin Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-09 20:30:00

fin : 2026-05-09 20:30:00

Date(s) :

2026-05-09

Pièce de théâtre Le porteur d’histoire écrite par Alexis Michalik.

Par une nuit pluvieuse, au fin fond des Ardennes, un homme doit enterrer son père. Il est alors loin d’imaginer que la découverte d’un carnet manuscrit va l’entraîner dans une quête vertigineuse à travers l’Histoire et les continents.Tout public

0 .

Espace Aimé Césaire 19 boulevard de Metz Mont-Saint-Martin 54350 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 25 23 70

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Play Le porteur d’histoire written by Alexis Michalik.

On a rainy night, deep in the Ardennes, a man has to bury his father. Little does he know that the discovery of a handwritten notebook will lead him on a dizzying quest across history and continents.

L’événement Pièce de théâtre Mont-Saint-Martin a été mis à jour le 2026-04-28 par OT DU GRAND LONGWY