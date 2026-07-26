Informations pratiques

Lunel

PIÈCE DE THÉÂTRE NÉNÈNE

Avenue des Abrivados Lunel Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-21

fin : 2027-04-21

Date(s) :

2027-04-21

Les Amis du Théâtre Populaire

Nénène de Hannaë

Mercredi 21 avril 2027 à 20h

Sous un toit en tôle, trois femmes se regardent. Rien n’est plus vide que ce moment pour elles. Elles ne se parlent pas, Fam san’vizaz les surveille. Elles ne se connaissent pas. Euphrasie femme malgache à la Réunion en 1790, Elise femme morvandelle en 1880 et Antoinette femme réunionnaise en 1960. Elles ont toutes les trois, gardé des enfants. Elles, nounous, nourrices, nénènes…

À partir d’un parcours fictif à travers le temps et l’espace, trois comédiennes et un musicien déploient une enquête sur la figure de la nourrice.

Un projet théâtral qui fait suite au premier volet Goyav’de Frans. Un requiem pour ces femmes oubliées dont les histoires ont été balayées sous le tapis. .

Avenue des Abrivados Lunel 34400 Hérault Occitanie +33 4 67 22 03 78 reservation@atp-lunel.fr

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English : PIÈCE DE THÉÂTRE NÉNÈNE

Friends of the Th%E9%E2tre Populaire

N%E9n%E8ne by Hanna%EB

Wednesday, April 21, 2027, at 8:00 p.m.

L’événement PIÈCE DE THÉÂTRE NÉNÈNE Lunel a été mis à jour le 2026-07-26 par 34 OT PAYS DE LUNEL