PIÈCE DE THÉÂTRE NOTRE JEUNESSE Lunel
jeudi 15 octobre 2026 · Lunel
Informations pratiques
Lunel
PIÈCE DE THÉÂTRE NOTRE JEUNESSE
Avenue des Abrivados Lunel Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-15
fin : 2026-10-15
Date(s) :
2026-10-15
Les Amis du Théâtre Populaire
Notre Jeunesse de Olivier Saccomano
Jeudi 15 octobre
Cette pièce d’Olivier Saccomano parle de la jeunesse d’aujourd’hui celle qui est perdue, qui n’arrive pas à se faire entendre, qui n’est pas reconnue mais qui ne se reconnaît pas non plus.
Nous parlons ici des invisibles.
C’est une pièce sociale qui met en lumière le tourment que vivent parfois certains jeunes. Plus largement la perdition de repères, de sens, que beaucoup d’entre nous a connu à un moment dans sa vie. Le sentiment d’injustice face à des situations cruelles, sans résolution envisageable, sans possibilité d’exister aux yeux des autres, sans poids.
Elle est regrettablement encore d’actualité. Elle est politique. Elle parle aux jeunes parce qu’elle parle des jeunes. Elle doit résonner comme pour leur dire “regardez, vous existez !”. .
Avenue des Abrivados Lunel 34400 Hérault Occitanie +33 4 67 22 03 78 reservation@atp-lunel.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : PIÈCE DE THÉÂTRE NOTRE JEUNESSE
Friends of the Th%E9%E2tre Populaire
Notre Jeunesse by Olivier Saccomano
Thursday, October 15
L’événement PIÈCE DE THÉÂTRE NOTRE JEUNESSE Lunel a été mis à jour le 2026-07-26 par 34 OT PAYS DE LUNEL
À voir aussi à Lunel (Hérault)
- COLLECTE DE SANG Lunel 30 juillet 2026
- COLLECTE DE SANG Lunel 20 août 2026
- Visite commentée de l’expositions temporaire « Voyages extraordinaires ; récits, merveilles et naufrages », Musée Médard, Lunel 19 septembre 2026
- Visite commentée de la bibliothèque de Louis Médard et la découverte de son « Enfer », Musée Médard, Lunel 19 septembre 2026
- Visite théâtralisée : l’exposition guidée par le peintre Henri Regnault, Musée Médard, Lunel 19 septembre 2026