Informations pratiques

Lunel

PIÈCE DE THÉÂTRE NOTRE JEUNESSE

Avenue des Abrivados Lunel Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-15

fin : 2026-10-15

Date(s) :

2026-10-15

Les Amis du Théâtre Populaire

Notre Jeunesse de Olivier Saccomano

Jeudi 15 octobre

Cette pièce d’Olivier Saccomano parle de la jeunesse d’aujourd’hui celle qui est perdue, qui n’arrive pas à se faire entendre, qui n’est pas reconnue mais qui ne se reconnaît pas non plus.

Nous parlons ici des invisibles.

C’est une pièce sociale qui met en lumière le tourment que vivent parfois certains jeunes. Plus largement la perdition de repères, de sens, que beaucoup d’entre nous a connu à un moment dans sa vie. Le sentiment d’injustice face à des situations cruelles, sans résolution envisageable, sans possibilité d’exister aux yeux des autres, sans poids.

Elle est regrettablement encore d’actualité. Elle est politique. Elle parle aux jeunes parce qu’elle parle des jeunes. Elle doit résonner comme pour leur dire “regardez, vous existez !”. .

Avenue des Abrivados Lunel 34400 Hérault Occitanie +33 4 67 22 03 78 reservation@atp-lunel.fr

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English : PIÈCE DE THÉÂTRE NOTRE JEUNESSE

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Notre Jeunesse by Olivier Saccomano

Thursday, October 15

L’événement PIÈCE DE THÉÂTRE NOTRE JEUNESSE Lunel a été mis à jour le 2026-07-26 par 34 OT PAYS DE LUNEL