Pièce de théâtre Odette fait son Cabaret Salle de spectacle Joséphine Baker Donchery

Donchery

Pièce de théâtre Odette fait son Cabaret

Salle de spectacle Joséphine Baker 18 rue Jean Jaurès Donchery Ardennes

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Odette fait son cabaret est la suite de la pièce Chez Odette qui était passée dans la salle Joséphine Baker en Février 2025 et qui avait beaucoup plu aux nombreux spectateurs présents.Mais pas d’inquiétude, si vous n’avez pas vu la première pièce, vous allez tout de même comprendre et surtout bien rigoler. Vous y (re)trouverez l’ambiance et les personnages d’Odette qui cette fois se lancent dans un cabaret un peu fou, fou, fou, avec un décor déjà vu le bar d’Odette. Bistrot où l’on se retrouve pour parler de tout et surtout de rien, le bar des habitués, des amis, où on y est comme à la maison. Et ce soir, un évènement très spécial s’annonce labréparation d’une noce ! Mais avant de prendre une telle décision, il faut peser le pour et les contres !! Prétexte tout trouvé pour faire entrer de nouveaux personnages dans cette joyeuse bande, avec des sketches décalés et quelques pas de danses on ne peut plus pittoresques.L’humour et la franche rigolade sont garantis !Tout public90min

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Salle de spectacle Joséphine Baker 18 rue Jean Jaurès Donchery 08350 Ardennes Grand Est +33 3 24 26 00 89 poleculturel@donchery.fr

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English :

Odette fait son cabaret is the sequel to the play Chez Odette , which ran in the Joséphine Baker theatre in February 2025 and was a great success with the many spectators who attended, but don’t worry, if you haven’t seen the first play, you’ll still understand it and have a good laugh. You’ll (re)find the atmosphere and characters of Odette, who this time embark on a crazy, crazy, crazy cabaret, with a familiar setting: Odette’s bar. A bistro where people meet to talk about anything and everything, the bar of regulars and friends, where it’s like being at home. And tonight, a very special event is about to take place: the preparation of a wedding! But before taking such a decision, we have to weigh up the pros and cons! The perfect pretext for bringing new characters into this merry band, with quirky sketches and some very picturesque dance steps, guaranteed to make you laugh and have a good time!All audiences90min

L’événement Pièce de théâtre Odette fait son Cabaret Donchery a été mis à jour le 2026-05-26 par Ardennes Tourisme