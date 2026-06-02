Pièce de théâtre Quelle Famille Gacé
Pièce de théâtre Quelle Famille Gacé vendredi 18 septembre 2026.
Gacé
Pièce de théâtre Quelle Famille
Maison des Associations Gacé Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 20:00:00
fin : 2026-09-18 22:30:00
Date(s) :
2026-09-18
Un octogénaire qui habite dans la Nièvre décide de divorcer et part pour Paris se réfugier chez sa fille Denise qui elle-même est allée se réfugier chez sa fille Michèle, car elle a décidé de quitter son mari Raymond qu’elle soupçonne d’avoir une liaison. Tout se complique lorsqu’Annie, fille de Michèle et Bernard, petite-fille de Denise et arrière-petite-fille du Papy arrive à l’improviste et leur annonce également son intention de se séparer de Franck son mari…..
> Réservation fortement conseillée.
> Tout public. .
Maison des Associations Gacé 61230 Orne Normandie +33 6 06 80 98 91
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English : Pièce de théâtre Quelle Famille
L’événement Pièce de théâtre Quelle Famille Gacé a été mis à jour le 2026-06-02 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault
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