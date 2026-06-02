Gacé

Pièce de théâtre Quelle Famille

Maison des Associations Gacé Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 14:30:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Un octogénaire qui habite dans la Nièvre décide de divorcer et part pour Paris se réfugier chez sa fille Denise qui elle-même est allée se réfugier chez sa fille Michèle, car elle a décidé de quitter son mari Raymond qu’elle soupçonne d’avoir une liaison. Tout se complique lorsqu’Annie, fille de Michèle et Bernard, petite-fille de Denise et arrière-petite-fille du Papy arrive à l’improviste et leur annonce également son intention de se séparer de Franck son mari…..

> Réservation fortement conseillée.

> Tout public. .

Maison des Associations Gacé 61230 Orne Normandie +33 6 06 80 98 91

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English : Pièce de théâtre Quelle Famille

L’événement Pièce de théâtre Quelle Famille Gacé a été mis à jour le 2026-06-02 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault