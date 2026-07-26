Informations pratiques

Lunel

PIÈCE DE THÉÂTRE RICHARD III

Avenue des Abrivados Lunel Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-02

fin : 2027-02-02

Date(s) :

2027-02-02

Les Amis du Théâtre Populaire

Richard III de William Shakespeare

Mardi 2 février 2027 à 20h

Richard III, malheureux et laid, dévoré par l’ambition d’être roi, laissa mourir son frère régnant, le roi Édouard IV, et fit assassiner celui qui devait lui succéder, Georges, duc de Clarence. Décédé en 1485 à l’âge de 32 ans lors de la bataille de Bosworth Field, il fut le dernier roi d’Angleterre à mourir au combat ( Un cheval ! Un cheval ! Mon royaume pour un cheval ! ). Sa mort mit fin à l’hégémonie des Plantagenêts qui régnaient sur l’Angleterre depuis 300 ans et ouvrit la porte à la dynastie des Tudor. Shakespeare met en scène l’ascension et la chute brutale du tyran et dresse de lui un portrait de despote assoiffé de pouvoir, de roi maudit tandis qu’à la cour règne une atmosphère empoisonnée.

Un maelström de poésie et de fureur, une fresque titanesque, un concentré d’apocalypse qui rappelle les agissements de tous les extrémistes assoiffés de pouvoir. .

Avenue des Abrivados Lunel 34400 Hérault Occitanie +33 4 67 22 03 78 reservation@atp-lunel.fr

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English : PIÈCE DE THÉÂTRE RICHARD III

Friends of the Th%E9%E2tre Populaire

Richard III by William Shakespeare

Tuesday, February 2, 2027, at 8:00 p.m.

L’événement PIÈCE DE THÉÂTRE RICHARD III Lunel a été mis à jour le 2026-07-26 par 34 OT PAYS DE LUNEL