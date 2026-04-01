Pièce mystère dans le cadre de Clap Théâtre à Montboyer Salle des fêtes de Montboyer Montboyer
Pièce mystère dans le cadre de Clap Théâtre à Montboyer Salle des fêtes de Montboyer Montboyer vendredi 24 avril 2026.
Montboyer
Pièce mystère dans le cadre de Clap Théâtre à Montboyer
Salle des fêtes de Montboyer Rue des fontaines Montboyer Charente
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 20:00:00
fin : 2026-04-24 23:00:00
Date(s) :
2026-04-24
Projection théâtrale dans le cadre de Clap Théâtre porté par les associations Bouge ton Coq et les Amis de Saint Vincent
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Salle des fêtes de Montboyer Rue des fontaines Montboyer 16620 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 85 49 66 63 saintvincentdemontboyer@gmail.com
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English :
Theatrical screening as part of the Clap Théâtre program organized by the Bouge ton Coq and Les Amis de Saint Vincent associations
L’événement Pièce mystère dans le cadre de Clap Théâtre à Montboyer Montboyer a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de tourisme du Sud Charente