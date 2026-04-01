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Pièce mystère dans le cadre de Clap Théâtre à Montboyer Salle des fêtes de Montboyer Montboyer

Pièce mystère dans le cadre de Clap Théâtre à Montboyer Salle des fêtes de Montboyer Montboyer vendredi 24 avril 2026.

Lieu : Salle des fêtes de Montboyer

Adresse : Rue des fontaines

Ville : 16620 Montboyer

Département : Charente

Début : vendredi 24 avril 2026

Fin : samedi 25 avril 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 4 4 4

Montboyer

Pièce mystère dans le cadre de Clap Théâtre à Montboyer

Salle des fêtes de Montboyer Rue des fontaines Montboyer Charente

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 20:00:00
fin : 2026-04-24 23:00:00

Date(s) :
2026-04-24

Projection théâtrale dans le cadre de Clap Théâtre porté par les associations Bouge ton Coq et les Amis de Saint Vincent
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Salle des fêtes de Montboyer Rue des fontaines Montboyer 16620 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 85 49 66 63  saintvincentdemontboyer@gmail.com

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English :

Theatrical screening as part of the Clap Théâtre program organized by the Bouge ton Coq and Les Amis de Saint Vincent associations

L’événement Pièce mystère dans le cadre de Clap Théâtre à Montboyer Montboyer a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de tourisme du Sud Charente

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