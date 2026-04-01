Pièce mystère dans le cadre de Clap Théâtre à Montboyer Salle des fêtes de Montboyer Montboyer

Montboyer

Pièce mystère dans le cadre de Clap Théâtre à Montboyer

Salle des fêtes de Montboyer Rue des fontaines Montboyer Charente

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 20:00:00

fin : 2026-04-24 23:00:00

Date(s) :

2026-04-24

Projection théâtrale dans le cadre de Clap Théâtre porté par les associations Bouge ton Coq et les Amis de Saint Vincent

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Salle des fêtes de Montboyer Rue des fontaines Montboyer 16620 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 85 49 66 63 saintvincentdemontboyer@gmail.com

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English :

Theatrical screening as part of the Clap Théâtre program organized by the Bouge ton Coq and Les Amis de Saint Vincent associations

L’événement Pièce mystère dans le cadre de Clap Théâtre à Montboyer Montboyer a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de tourisme du Sud Charente