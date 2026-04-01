Projection théâtre Odyssée, la conférence musicale Salle des fêtes de Montboyer Montboyer
Projection théâtre Odyssée, la conférence musicale Salle des fêtes de Montboyer Montboyer mercredi 22 avril 2026.
Montboyer
Projection théâtre Odyssée, la conférence musicale
Salle des fêtes de Montboyer Rue des fontaines Montboyer Charente
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 15:00:00
fin : 2026-04-22 17:00:00
Date(s) :
2026-04-22
Projection théâtrale dans le cadre de Clap Théâtre porté par les associations Bouge ton Coq et Association des amis de Saint Vincent
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Salle des fêtes de Montboyer Rue des fontaines Montboyer 16620 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 85 49 66 63 saintvincentdemontboyer@gmail.com
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English :
Theatrical screening as part of the Clap Théâtre program organized by the Bouge ton Coq and Association des amis de Saint Vincent associations
L’événement Projection théâtre Odyssée, la conférence musicale Montboyer a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de tourisme du Sud Charente