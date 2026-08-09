Informations pratiques

Béziers

PIÈCES MONTÉES

9 rue Victor Hugo Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-06-09

fin : 2027-06-10

Date(s) :

2027-06-09

Les jeunes comédiens du Conservatoire montent sur scène pour partager un spectacle plein d’émotion, de talent et de passion.

Jouer devant un public, c’est une étape essentielle dans l’apprentissage du théâtre ça bouscule, ça stimule, et ça fait grandir sur scène. Pour clôturer l’année, nos jeunes comédiens ont le plaisir de vous inviter à leur spectacle Pièces Montées, sur la scène du Théâtre des Variétés, un moment de partage fait d’émotions, de textes et de jeu. .

9 rue Victor Hugo Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 82 80 theatredesfranciscains@beziers.fr

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English : PIÈCES MONTÉES

The young actors from the Conservatory take the stage to present a performance full of emotion, talent, and passion.

L’événement PIÈCES MONTÉES Béziers a été mis à jour le 2026-08-09 par 34 ADT34