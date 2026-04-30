Durance

Pièces pour basse

Prieuré de Lagrange Durance Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 16:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

David Taëb propose une forme musicale intime et épurée. Seul avec sa basse électrique, une stomp box et un looper, il construit un langage électro-acoustique minimaliste, où chaque son, chaque geste et chaque résonnance prennent leur place. Les pièces évoluent entre silences, motifs et textures, tantôt très dépouillées, tantôt plus denses, toujours guidées par une recherche de justesse et de présence. Une musique qui invite à une écoute attentive, sensible aux nuances et aux espaces. .

Prieuré de Lagrange Durance 47420 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 53 67 51

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English : Pièces pour basse

L’événement Pièces pour basse Durance a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Coteaux et Landes de Gascogne