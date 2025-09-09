Pierre Bertrand et La Caja Negra Quartet Le Son de la Terre PARIS 05

Pierre Bertrand et La Caja Negra Quartet Le Son de la Terre PARIS 05 mercredi 7 janvier 2026.

Pierre Bertrand & La Caja Negra, c’est un groupe placé sous les signes du voyage et de l’altérité, avec la rencontre de musiciens et de chanteurs issus d’esthétiques qui ne se rencontrent habituellement jamais : le jazz et le flamenco. Aujourd’hui, ils jouent une musique fusionnionant jazz et flamenco, née des rencontres et de l’enrichissement mutuel.

Récompensé en 2017 par une Victoire du Jazz pour l’album«JOY », La Caja Negra a ensuite exploré les trésors musicaux du Moyen-Orient tout en rendant hommage à un chef d’œuvre du XXème siècle : la « Far East Suite » de Duke Ellington. Après plusieurs centaines de concerts en France et à l’international (Europe, Amérique du Sud), le groupe est en tournée en 2025 pour les 15 ans de La Caja Negra autour d’un répertoire envoûtant mariant ses créations aux derniers programmes inédits de Pierre Bertrand !

Pierre Bertrand : saxophone, flutes

Minino Garay : batterie

Alfio Origlio : piano

Jérôme Regard : contrebasse

Pierre Bertrand vous enveloppe à chacune de ses apparitions sur scène avec son jazz bariolé, ensorcelant, inattendu.

Le mercredi 07 janvier 2026

de 20h00 à 22h00

payant Billetterie : 25 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-07T21:00:00+01:00

fin : 2026-01-07T23:00:00+01:00

Date(s) : 2026-01-07T20:00:00+02:00_2026-01-07T22:00:00+02:00

Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005 Musique live et bistronomie inspirées du monde !PARIS 05