Pierre Brune La Noctune Mervent
samedi 22 août 2026 · Mervent
Informations pratiques
Mervent
Pierre Brune La Noctune
Lieu-dit Pierre Brune Mervent Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
Concert au Panoramique à Pierre Brune
ARCHI DEEP (power rock)
Plongez dans une ambiance magique et estivale. Concerts, lumière, et joie sous les étoiles. Venez vivre des soirées inoubliables !
Concert GRATUIT
Lieu le Panoramique Pierre Brune (Mervent)
Heure: 19h 23h
Restauration proposée sur place Réservation fortement conseillée au 02 51 00 20 18 ou par mail à contact@pierre-brune.com
Alors, qui embarque avec nous pour le voyage ? .
Lieu-dit Pierre Brune Mervent 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 00 20 18 contact@pierre-brune.com
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English :
Concert at the Panoramique %E0 Pierre Brune
L’événement Pierre Brune La Noctune Mervent a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin
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