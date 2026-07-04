Informations pratiques

Mervent

Pierre Brune La Noctune

Lieu-dit Pierre Brune Mervent Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Concert au Panoramique à Pierre Brune

ARCHI DEEP (power rock)

Plongez dans une ambiance magique et estivale. Concerts, lumière, et joie sous les étoiles. Venez vivre des soirées inoubliables !

Concert GRATUIT

Lieu le Panoramique Pierre Brune (Mervent)

Heure: 19h 23h

Restauration proposée sur place Réservation fortement conseillée au 02 51 00 20 18 ou par mail à contact@pierre-brune.com

Alors, qui embarque avec nous pour le voyage ? .

Lieu-dit Pierre Brune Mervent 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 00 20 18 contact@pierre-brune.com

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English :

Concert at the Panoramique %E0 Pierre Brune

L’événement Pierre Brune La Noctune Mervent a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin