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AGENDA · Mervent

Pierre Brune La Noctune Mervent

samedi 22 août 2026 · Mervent

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Adresse
Lieu-dit Pierre Brune
Ville
85200 Mervent
Département
Vendée
Tarif

Mervent

Pierre Brune La Noctune

Lieu-dit Pierre Brune Mervent Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22
fin : 2026-08-22

Date(s) :
2026-08-22

Concert au Panoramique à Pierre Brune
ARCHI DEEP (power rock)

Plongez dans une ambiance magique et estivale. Concerts, lumière, et joie sous les étoiles. Venez vivre des soirées inoubliables !

Concert GRATUIT

Lieu le Panoramique Pierre Brune (Mervent)
Heure: 19h 23h
Restauration proposée sur place Réservation fortement conseillée au 02 51 00 20 18 ou par mail à contact@pierre-brune.com

Alors, qui embarque avec nous pour le voyage ?   .

Lieu-dit Pierre Brune Mervent 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 00 20 18  contact@pierre-brune.com

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English :

Concert at the Panoramique %E0 Pierre Brune

L’événement Pierre Brune La Noctune Mervent a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin

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