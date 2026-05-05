PIERRE DE MAERE, Alhambra, Genève
PIERRE DE MAERE, Alhambra, Genève samedi 23 janvier 2027.
PIERRE DE MAERE Samedi 23 janvier 2027, 20h00 Alhambra
Divers prix
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-01-23T20:00:00+01:00 – 2027-01-23T22:30:00+01:00
Fin : 2027-01-23T20:00:00+01:00 – 2027-01-23T22:30:00+01:00
PIERRE DE MAERE
C’est avec une certaine idée de la flamboyance que Pierre de Maere, jeune auteur-compositeur de 24 ans, a fait une entrée fracassante dans la pop francophone. En quelques mois, il a insufflé son goût du panache, mêlant romantisme fiévreux, ironie mordante et sens aigu de la performance.
Révélation masculine aux Victoires de la musique 2023, porté par un premier album Regarde-moi, certifié platine, Pierre de Maere séduit sans jamais se prendre au sérieux – et s’impose, avec une aisance et une liberté déconcertantes.
Il sera de retour sur scène en 2026-27 lors d’une tournée dans toute la France qui passera également par la Belgique, la Suisse et le Luxembourg.
Horaires (sous réserve modifications) :
Portes : 19h00
Concert : 20h00
Informations (organisateur.trice.s) :
AMSV / Festival Voix de Fête
+41 22 307 10 48
billetterie@voixdefete.com
Alhambra Rue de la Rôtisserie 10, 1204 Genève Genève 1204 +41 22 418 36 50 http://www.alhambra-geneve.ch [{« type »: « link », « value »: « https://infomaniak.events/fr-ch/shop/pierre-de-maere-V4MFHSZ8VA »}] [{« link »: « http://www.tcoprod.eu »}, {« link »: « mailto:billetterie@voixdefete.com »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/salles-culturelles-polyvalentes/alhambra/
Voix de Fête & Inouïe présentent : Pierre de Maere en concert à l’Alhambra, le 23 janvier 2027
©Marcin-Kempsi
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