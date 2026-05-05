PIERRE DE MAERE, Alhambra, Genève

PIERRE DE MAERE Samedi 23 janvier 2027, 20h00 Alhambra

Divers prix

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-01-23T20:00:00+01:00 – 2027-01-23T22:30:00+01:00

Fin : 2027-01-23T20:00:00+01:00 – 2027-01-23T22:30:00+01:00

PIERRE DE MAERE

C’est avec une certaine idée de la flamboyance que Pierre de Maere, jeune auteur-compositeur de 24 ans, a fait une entrée fracassante dans la pop francophone. En quelques mois, il a insufflé son goût du panache, mêlant romantisme fiévreux, ironie mordante et sens aigu de la performance.

Révélation masculine aux Victoires de la musique 2023, porté par un premier album Regarde-moi, certifié platine, Pierre de Maere séduit sans jamais se prendre au sérieux – et s’impose, avec une aisance et une liberté déconcertantes.

Il sera de retour sur scène en 2026-27 lors d’une tournée dans toute la France qui passera également par la Belgique, la Suisse et le Luxembourg.

Horaires (sous réserve modifications) :

Portes : 19h00

Concert : 20h00

Informations (organisateur.trice.s) :

AMSV / Festival Voix de Fête

+41 22 307 10 48

billetterie@voixdefete.com

Alhambra Rue de la Rôtisserie 10, 1204 Genève Genève 1204 +41 22 418 36 50 http://www.alhambra-geneve.ch [{« type »: « link », « value »: « https://infomaniak.events/fr-ch/shop/pierre-de-maere-V4MFHSZ8VA »}] [{« link »: « http://www.tcoprod.eu »}, {« link »: « mailto:billetterie@voixdefete.com »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/salles-culturelles-polyvalentes/alhambra/

Voix de Fête & Inouïe présentent : Pierre de Maere en concert à l’Alhambra, le 23 janvier 2027

©Marcin-Kempsi