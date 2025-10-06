PIERRE-EMMANUEL BARRÉ – PALAIS DES CONGRES-SALLE ERASME Strasbourg

PIERRE-EMMANUEL BARRÉ Début : 2026-04-30 à 20:00. Tarif : – euros.

« COME-BACK » Une pièce de Pierre-Emmanuel Barré et Arsen(avec des effets visuels, des sons et tout ça hein !) 2031. Ça y est : Pierre-Emmanuel Barré est has-been.Pour revenir sur le devant de la scène, il décide de créer un nouveau spectacle.Mais pour dire quoi ?

PALAIS DES CONGRES-SALLE ERASME PLACE DE BORDEAUX – WACKEN 67000 Strasbourg 67