Pierres anciennes visibles ou disparues et terre crue, Mairie de Senantes, Dancourt

Informations pratiques

Pierres anciennes visibles ou disparues et terre crue Dimanche 20 septembre, 09h30 Mairie de Senantes Eure-et-Loir

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Organisé par Senantes-Loisirs-Culture-Nature : Atelier de construction de maquettes en terre crue.

Dans l’après midi, exposition de photographies : pierres de gué, pierres de calvaire, murs de bauge etc…

Mairie de Senantes 1 Rue du Plat d’Étain, 28210 Senantes Dancourt 28210 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

Organisé par Senantes-Loisirs-Culture-Nature : Atelier de construction de maquettes en terre crue.

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