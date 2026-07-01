Pierres anciennes visibles ou disparues et terre crue, Mairie de Senantes, Dancourt
dimanche 20 septembre 2026 · Mairie de Senantes · Dancourt
Informations pratiques
Pierres anciennes visibles ou disparues et terre crue Dimanche 20 septembre, 09h30 Mairie de Senantes Eure-et-Loir
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Organisé par Senantes-Loisirs-Culture-Nature : Atelier de construction de maquettes en terre crue.
Dans l’après midi, exposition de photographies : pierres de gué, pierres de calvaire, murs de bauge etc…
Mairie de Senantes 1 Rue du Plat d’Étain, 28210 Senantes Dancourt 28210 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
Organisé par Senantes-Loisirs-Culture-Nature : Atelier de construction de maquettes en terre crue.
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