Visite de l’église Saint-Pierre de Senantes, Église Saint-Pierre, Dancourt

Informations pratiques

Visite de l’église Saint-Pierre de Senantes Dimanche 20 septembre, 14h30 Église Saint-Pierre Eure-et-Loir

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’association de sauvegarde du patrimoine de Senantes vous propose de nous retrouver le dimanche 20 septembre de 14h30 à 18h00, à l’église Saint-Pierre de Senantes

Cette église, antérieure au XIe siècle, vient d’être restaurée, avec ses dalles funéraires de la renaissance, ses sculptures du Moyen-âge et ses stalles, maître-autel et tabernacle datée de 1695 (visite-exposition).

Église Saint-Pierre Chemin de la voie-romaine 28210 Senantes Dancourt 28210 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

L’association de sauvegarde du patrimoine de Senantes vous propose de nous retrouver.

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