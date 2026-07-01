Visite de l’église Saint-Pierre de Senantes, Église Saint-Pierre, Dancourt
dimanche 20 septembre 2026 · Église Saint-Pierre · Dancourt
Informations pratiques
Visite de l’église Saint-Pierre de Senantes Dimanche 20 septembre, 14h30 Église Saint-Pierre Eure-et-Loir
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
L’association de sauvegarde du patrimoine de Senantes vous propose de nous retrouver le dimanche 20 septembre de 14h30 à 18h00, à l’église Saint-Pierre de Senantes
Cette église, antérieure au XIe siècle, vient d’être restaurée, avec ses dalles funéraires de la renaissance, ses sculptures du Moyen-âge et ses stalles, maître-autel et tabernacle datée de 1695 (visite-exposition).
Église Saint-Pierre Chemin de la voie-romaine 28210 Senantes Dancourt 28210 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
L’association de sauvegarde du patrimoine de Senantes vous propose de nous retrouver.
©