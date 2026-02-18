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Pierres en lumières 17 rue des Chanoines, 17 Rue des chanoines, Bayeux

Pierres en lumières 17 rue des Chanoines, 17 Rue des chanoines, Bayeux samedi 30 mai 2026.

Lieu : 17 Rue des chanoines

Adresse : 17 Rue des chanoinesPas de descriptionBAYEUX

Ville : 14400 Bayeux

Département : Calvados

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Pierres en lumières 17 rue des Chanoines Samedi 30 mai, 21h00 17 Rue des chanoines Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-30T21:00:00+02:00 – 2026-05-30T23:30:00+02:00
Fin : 2026-05-30T21:00:00+02:00 – 2026-05-30T23:30:00+02:00

Mise en lumière de la façade

17 Rue des chanoines 17 Rue des chanoinesPas de descriptionBAYEUX Bayeux 14400 Calvados Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 0680159603 »}]
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