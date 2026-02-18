Pierres en lumières 17 rue des Chanoines, 17 Rue des chanoines, Bayeux
Pierres en lumières 17 rue des Chanoines, 17 Rue des chanoines, Bayeux samedi 30 mai 2026.
Pierres en lumières 17 rue des Chanoines Samedi 30 mai, 21h00 17 Rue des chanoines Calvados
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-30T21:00:00+02:00 – 2026-05-30T23:30:00+02:00
Fin : 2026-05-30T21:00:00+02:00 – 2026-05-30T23:30:00+02:00
Mise en lumière de la façade
17 Rue des chanoines 17 Rue des chanoinesPas de descriptionBAYEUX Bayeux 14400 Calvados Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 0680159603 »}]
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