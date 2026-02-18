Pierres en lumières 17 rue des Chanoines, 17 Rue des chanoines, Bayeux

Pierres en lumières 17 rue des Chanoines Samedi 30 mai, 21h00 17 Rue des chanoines Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-30T21:00:00+02:00 – 2026-05-30T23:30:00+02:00

Fin : 2026-05-30T21:00:00+02:00 – 2026-05-30T23:30:00+02:00

Mise en lumière de la façade

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