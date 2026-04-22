Pierres en Lumières 2026 à la terrasse gourmande du musée JACQUES-EMILE BLANCHE à OFFRANVILLE Offranville
Pierres en Lumières 2026 à la terrasse gourmande du musée JACQUES-EMILE BLANCHE à OFFRANVILLE Offranville samedi 30 mai 2026.
Offranville
Pierres en Lumières 2026 à la terrasse gourmande du musée JACQUES-EMILE BLANCHE à OFFRANVILLE
Parc du colombier, 453 Rue Loucheur Offranville Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-05-29 22:00:00
fin : 2026-05-31 01:00:00
Date(s) :
2026-05-29
Mise en lumière de l’ancienne charreterie du XVIème siècle réhabilitée en Salon de Thé Restaurant, abritant le Musée Jacques-Émile Blanche et l’entrée du Parc floral William Farcy.
Accès libre
Contact yann.leroux@offranville.fr .
Parc du colombier, 453 Rue Loucheur Offranville 76550 Seine-Maritime Normandie +33 6 22 32 42 42 yann.leroux@offranville.fr
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English : Pierres en Lumières 2026 à la terrasse gourmande du musée JACQUES-EMILE BLANCHE à OFFRANVILLE
L’événement Pierres en Lumières 2026 à la terrasse gourmande du musée JACQUES-EMILE BLANCHE à OFFRANVILLE Offranville a été mis à jour le 2026-04-22 par Seine-Maritime Attractivité
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