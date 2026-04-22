Elbeuf

Pierres en Lumières 2026 en l’église Saint-Jean à ELBEUF

Place Jules Ferry Elbeuf Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 21:00:00

fin : 2026-05-29 22:30:00

Date(s) :

2026-05-29

L’Association des Amis des Orgues d’Elbeuf a le plaisir de mettre à l’honneur la richesse patrimoniale et musicale de l’Église Saint-Jean d’Elbeuf à l’occasion d’une audition exceptionnelle organisée dans le cadre de la manifestation Pierres en Lumières.

Joyau architectural au cœur de la ville, l’église Saint-Jean offre un écrin remarquable à son magnifique orgue construit par le célèbre facteur Aristide Cavaillé-Coll, figure majeure de l’orgue romantique français au XIXe siècle. Reconnu pour la richesse sonore, la puissance expressive et la finesse de ses instruments, Cavaillé-Coll a marqué durablement l’histoire de la musique et inspiré les plus grands compositeurs.

Cette audition sera l’occasion de (re)découvrir la palette exceptionnelle de cet instrument, capable de déployer des sonorités tour à tour majestueuses, intimes ou éclatantes, dans l’atmosphère unique de l’édifice sublimé par la mise en lumière de l’événement.

À travers cette soirée, l’Association des Amis des Orgues d’Elbeuf affirme sa volonté de valoriser, préserver et faire vivre ce patrimoine musical et architectural, en invitant le public à partager un moment de découverte, d’émotion et de convivialité.

Entrée libre

contact orgues.elbeuf@free.fr .

Place Jules Ferry Elbeuf 76500 Seine-Maritime Normandie +33 6 09 72 82 37 orgues.elbeuf@free.fr

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English : Pierres en Lumières 2026 en l’église Saint-Jean à ELBEUF

L’événement Pierres en Lumières 2026 en l’église Saint-Jean à ELBEUF Elbeuf a été mis à jour le 2026-04-22 par Seine-Maritime Attractivité