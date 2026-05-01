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Pierres en lumières Audouville-la-Hubert

Pierres en lumières Audouville-la-Hubert

Pierres en lumières Audouville-la-Hubert vendredi 29 mai 2026.

Adresse : Église Sainte-Honorine

Ville : 50480 Audouville-la-Hubert

Département : Manche

Début : vendredi 29 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif :

Audouville-la-Hubert

Pierres en lumières

Église Sainte-Honorine Audouville-la-Hubert Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 21:00:00
fin : 2026-05-29 23:30:00

Date(s) :
2026-05-29

Soirée d’animations conviviales autour de l’église.   .

Église Sainte-Honorine Audouville-la-Hubert 50480 Manche Normandie +33 6 43 75 56 40 

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English : Pierres en lumières

L’événement Pierres en lumières Audouville-la-Hubert a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Baie du Cotentin

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