Audouville-la-Hubert

Pierres en lumières

Église Sainte-Honorine Audouville-la-Hubert Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 21:00:00

fin : 2026-05-29 23:30:00

Date(s) :

2026-05-29

Soirée d’animations conviviales autour de l’église. .

Église Sainte-Honorine Audouville-la-Hubert 50480 Manche Normandie +33 6 43 75 56 40

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English : Pierres en lumières

L’événement Pierres en lumières Audouville-la-Hubert a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Baie du Cotentin