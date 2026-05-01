Pierres en lumières Audouville-la-Hubert
Pierres en lumières Audouville-la-Hubert vendredi 29 mai 2026.
Audouville-la-Hubert
Pierres en lumières
Église Sainte-Honorine Audouville-la-Hubert Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 21:00:00
fin : 2026-05-29 23:30:00
Date(s) :
2026-05-29
Soirée d’animations conviviales autour de l’église. .
Église Sainte-Honorine Audouville-la-Hubert 50480 Manche Normandie +33 6 43 75 56 40
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English : Pierres en lumières
L’événement Pierres en lumières Audouville-la-Hubert a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Baie du Cotentin