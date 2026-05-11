Carentan-les-Marais

Pierres en lumières

Manoir de Haubourg Carentan-les-Marais Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 21:00:00

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Présentation du Manoir de Haubourg visite extérieure, historique, éclairage, remise facultative notice et carte postale. .

Manoir de Haubourg Carentan-les-Marais 50500 Manche Normandie +33 6 73 25 04 33

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English : Pierres en lumières

L’événement Pierres en lumières Carentan-les-Marais a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Baie du Cotentin