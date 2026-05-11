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Pierres en lumières Carentan-les-Marais

Pierres en lumières Carentan-les-Marais

Pierres en lumières Carentan-les-Marais vendredi 29 mai 2026.

Adresse : Manoir de Haubourg

Ville : 50500 Carentan-les-Marais

Département : Manche

Début : vendredi 29 mai 2026

Fin : vendredi 29 mai 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif :

Carentan-les-Marais

Pierres en lumières

Manoir de Haubourg Carentan-les-Marais Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 21:00:00
fin : 2026-05-29

Date(s) :
2026-05-29

Présentation du Manoir de Haubourg visite extérieure, historique, éclairage, remise facultative notice et carte postale.   .

Manoir de Haubourg Carentan-les-Marais 50500 Manche Normandie +33 6 73 25 04 33 

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English : Pierres en lumières

L’événement Pierres en lumières Carentan-les-Marais a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Baie du Cotentin

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