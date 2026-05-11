Pierres en lumières Carentan-les-Marais
Pierres en lumières Carentan-les-Marais vendredi 29 mai 2026.
Carentan-les-Marais
Pierres en lumières
Manoir de Haubourg Carentan-les-Marais Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 21:00:00
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-29
Présentation du Manoir de Haubourg visite extérieure, historique, éclairage, remise facultative notice et carte postale. .
Manoir de Haubourg Carentan-les-Marais 50500 Manche Normandie +33 6 73 25 04 33
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English : Pierres en lumières
L’événement Pierres en lumières Carentan-les-Marais a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Baie du Cotentin
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