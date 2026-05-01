Carentan-les-Marais

Pierres en lumières

Lavoir des fontaines Carentan-les-Marais Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 20:00:00

fin : 2026-05-29 23:00:00

Date(s) :

2026-05-29

Dîner aux chandelles au lavoir , en musique.

Restauration sur place ou possibilité d’emporter son repas. .

Lavoir des fontaines Carentan-les-Marais 50500 Manche Normandie +33 2 33 42 74 25

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English : Pierres en lumières

L’événement Pierres en lumières Carentan-les-Marais a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Baie du Cotentin