Pierres en lumières Carentan-les-Marais
Pierres en lumières Carentan-les-Marais vendredi 29 mai 2026.
Carentan-les-Marais
Pierres en lumières
Lavoir des fontaines Carentan-les-Marais Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 20:00:00
fin : 2026-05-29 23:00:00
Date(s) :
2026-05-29
Dîner aux chandelles au lavoir , en musique.
Restauration sur place ou possibilité d’emporter son repas. .
Lavoir des fontaines Carentan-les-Marais 50500 Manche Normandie +33 2 33 42 74 25
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English : Pierres en lumières
L’événement Pierres en lumières Carentan-les-Marais a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Baie du Cotentin
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