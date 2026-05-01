Pierres en lumières > Château des Matignon Torigny-les-Villes
Pierres en lumières > Château des Matignon Torigny-les-Villes samedi 30 mai 2026.
Torigny-les-Villes
Pierres en lumières > Château des Matignon
Torigny-les-Villes Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 20:30:00
fin : 2026-05-30 22:30:00
Date(s) :
2026-05-30
Rendez-vous le 30 mai prochain dans le cadre de Pierres en lumières à Torigny-Les-Villes !
Visite gratuite du château .
Torigny-les-Villes 50160 Manche Normandie +33 2 33 56 71 44
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Pierres en lumières > Château des Matignon
L’événement Pierres en lumières > Château des Matignon Torigny-les-Villes a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Saint-Lô
À voir aussi à Torigny-les-Villes (Manche)
- Concert et visite guidée au château des Matignon Torigni-sur-Vire Torigny-les-Villes 30 mai 2026
- Vide-grenier Torigny-les-Villes 7 juin 2026
- 42e édition > Circuit des Matignon Torigny-les-Villes 21 juillet 2026
- Sophro’balade aux roches du Ham Brectouville Torigny-les-Villes 26 septembre 2026