Pierres en Lumières sur l’hôtel de la Tour du Pin, Hotel de la Tour du Pin, Bayeux
Pierres en Lumières sur l’hôtel de la Tour du Pin, Hotel de la Tour du Pin, Bayeux samedi 30 mai 2026.
Pierres en Lumières sur l’hôtel de la Tour du Pin Samedi 30 mai, 21h00 Hotel de la Tour du Pin Calvados
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-30T21:00:00+02:00 – 2026-05-30T23:30:00+02:00
Fin : 2026-05-30T21:00:00+02:00 – 2026-05-30T23:30:00+02:00
Eclairage façade rue, éclairage façade cour et jardin sur l’hôtel de la Tour du Pin
Hotel de la Tour du Pin Hotel de la Tour du PinPas de descriptionBAYEUX Bayeux 14400 Calvados Normandie
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