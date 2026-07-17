Pies y manos a dúo | Saison HMJ, Conservatoire de Nantes, Nantes
jeudi 4 février 2027 · Conservatoire de Nantes · Nantes
Informations pratiques
Pies y manos a dúo | Saison HMJ Jeudi 4 février 2027, 19h00 Conservatoire de Nantes Loire-Atlantique
Concert à l’unité ou abonnement à partir de 3 concerts ;
Tarifs : 12 € / 9 € / 3 € / Gratuité selon conditions.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-02-04T19:00:00+01:00 – 2027-02-04T20:00:00+01:00
Fin : 2027-02-04T19:00:00+01:00 – 2027-02-04T20:00:00+01:00
Guitare et danse flamenca
Laura La Mori, danse flamenca – Agathe Moreau, guitare et théorbe
Ce spectacle propose un dialogue poétique entre une danseuse flamenca et une guitariste classique. Formées à Séville puis réunies quelques années plus tard à Nantes, les deux artistes créent un duo singulier où leurs univers se répondent et se mêlent. La musicalité du corps et le lyrisme de la guitare fusionnent dans une même expression, inspirée des grandes œuvres classiques espagnoles. Ensemble, elles offrent un voyage sensible, riche en émotions, en rythmes et en sonorités.
Durée : 1H
Billetterie en ligne(abonnements et plein tarif) ou au guichet selonhoraires d’ouverture de la billetterie
Conservatoire de Nantes 4 Rue Gaëtan Rondeau, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://billets.conservatoire.nantes.fr/home »}] [{« link »: « https://billets.conservatoire.nantes.fr/home »}, {« link »: « https://conservatoire.nantes.fr/acces/ »}]
Laura La Mori, danse flamenca – Agathe Moreau, guitare et théorbe
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