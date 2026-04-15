Pilates circuit training Saint-Pierre-de-Frugie
Pilates circuit training Saint-Pierre-de-Frugie vendredi 15 mai 2026.
Saint-Pierre-de-Frugie
Pilates circuit training
Saint-Pierre-de-Frugie Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 18:00:00
fin : 2026-05-15 20:00:00
Date(s) :
2026-05-15
Séance complète exercices de renforcement des différents muscles du corps sous forme de circuit training, des exercices de pilate. Nous terminerons par une séance de stretching et un temps de relaxation.
Séance complète exercices de renforcement des différents muscles du corps sous forme de circuit training, des exercices de pilate. Nous terminerons par une séance de stretching et un temps de relaxation.
Cette séance nécessite, comme pré-requis, la pratique d’une activité physique hebdomadaire. .
Saint-Pierre-de-Frugie 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 54 10 63
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English : Pilates circuit training
A complete session: exercises to strengthen the various muscles of the body in the form of circuit training, pilates exercises. We finish with stretching and relaxation.
L’événement Pilates circuit training Saint-Pierre-de-Frugie a été mis à jour le 2026-04-15 par Isle-Auvézère
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