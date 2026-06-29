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Pilates en Provence Montjoyer

Pilates en Provence Montjoyer lundi 29 juin 2026.

Adresse
Domaine du Prieuré Saint Pierre
Ville
26230 Montjoyer
Département
Drôme
Début
lundi 29 juin 2026
Fin
lundi 29 juin 2026
Heure de début
10:00:00
Tarif
20 20 45 Séance à l'unité ou Pack 3 Séances

Montjoyer

Pilates en Provence

Domaine du Prieuré Saint Pierre Montjoyer Drôme

Tarif : 20 – 20 – 45 EUR

Séance à l’unité ou Pack 3 Séances

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-29 10:00:00
fin : 2026-07-11 10:50:00

Date(s) :
2026-06-29 2026-07-03 2026-07-04 2026-07-05 2026-07-10 2026-07-11 2026-07-12 2026-07-17 2026-07-18 2026-07-19 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-01 2026-08-02 2026-08-07 2026-08-08 2026-08-09 2026-08-14 2026-08-15 2026-08-16

Pilates en Provence séances de Pilates en plein air pour femmes, tous niveaux, au Domaine du Prieuré Saint Pierre à Montjoyer. À deux pas de Grignan, par Ella Pilates Club. Dès le 29 juin. ellapilatesclub.com/pilatesenprovence
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Domaine du Prieuré Saint Pierre Montjoyer 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 47 41 26 36  contact@ellapilatesclub.com

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English :

Pilates in Provence? Outdoor Pilates classes for women of all levels at the Domaine du Prieuré Saint Pierre in Montjoyer. Just a stone’s throw from Grignan, by Ella Pilates Club. Starting June 29. ellapilatesclub.com/pilatesenprovence

L’événement Pilates en Provence Montjoyer a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes