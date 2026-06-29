Montjoyer

Pilates en Provence

Domaine du Prieuré Saint Pierre Montjoyer Drôme

Tarif : 20 – 20 – 45 EUR

Séance à l’unité ou Pack 3 Séances

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-29 10:00:00

fin : 2026-07-11 10:50:00

Date(s) :

2026-06-29 2026-07-03 2026-07-04 2026-07-05 2026-07-10 2026-07-11 2026-07-12 2026-07-17 2026-07-18 2026-07-19 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-01 2026-08-02 2026-08-07 2026-08-08 2026-08-09 2026-08-14 2026-08-15 2026-08-16

Pilates en Provence séances de Pilates en plein air pour femmes, tous niveaux, au Domaine du Prieuré Saint Pierre à Montjoyer. À deux pas de Grignan, par Ella Pilates Club. Dès le 29 juin. ellapilatesclub.com/pilatesenprovence

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Domaine du Prieuré Saint Pierre Montjoyer 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 47 41 26 36 contact@ellapilatesclub.com

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English :

Pilates in Provence? Outdoor Pilates classes for women of all levels at the Domaine du Prieuré Saint Pierre in Montjoyer. Just a stone’s throw from Grignan, by Ella Pilates Club. Starting June 29. ellapilatesclub.com/pilatesenprovence

L’événement Pilates en Provence Montjoyer a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes