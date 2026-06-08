Gotein-Libarrenx

Pilates et renforcement musculaire

Salle municipale Gotein-Libarrenx Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 09:00:00

fin : 2026-07-06

Date(s) :

2026-07-06

Juliette, diététicienne et coach sportif, vous invite à la rejoindre à Gotein.

L’été arrive vacances, apéro… Mais pas que… Il est important de maintenir une activité physique. Elle vous propose une séance hebdomadaire de trente minutes de pilates suivis de renforcement musculaire durant le mois de juillet. Il faut être âgé de 16 ans minimum. Que vous soyez débutant(e) ou habitué(e), tout le monde est le bienvenu. Bouger, se dépenser, rigoler, partager un bon moment, toujours dans une ambiance chaleureuse & motivante Préparez vos baskets, votre tapis, une bouteille d’eau, sans oublier votre bonne humeur et venez transpirer. N’hésitez pas à la contacter pour plus d’informations. .

Salle municipale Gotein-Libarrenx 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 53 81 24

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English : Pilates et renforcement musculaire

L’événement Pilates et renforcement musculaire Gotein-Libarrenx a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de Tourisme Pays Basque