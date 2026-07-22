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AGENDA · Le Mesnil-Villeman

Pilates Un été pour soi Le Mesnil-Villeman

jeudi 20 août 2026 · Le Mesnil-Villeman

Pilates Un été pour soi Le Mesnil-Villeman

Informations pratiques

Début
jeudi 20 août 2026
Fin
jeudi 20 août 2026
Heure de début
18:30:00
Ville
50450 Le Mesnil-Villeman
Département
Manche
Tarif

Le Mesnil-Villeman

Pilates Un été pour soi

Le Mesnil-Villeman Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 18:30:00
fin : 2026-08-20

Date(s) :
2026-08-20

Les jeudis d’août à 18h30 au Mesnil-Villeman.
Cet été, prenez du temps pour vous. Bouger, respirer, se reconnecter à l’essentiel.
– renforcez votre corps,
– améliorer votre posture,
– apprenez à respirer,
– apaisez vos tensions.

Spécial débutants aucune expérience requise, places limitées.
Dans la salle communale, calme, lumineuse, propice à la détente.   .

Le Mesnil-Villeman 50450 Manche Normandie +33 6 02 37 64 07  lolimouv@gmail.com

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English : Pilates Un été pour soi

L’événement Pilates Un été pour soi Le Mesnil-Villeman a été mis à jour le 2026-07-22 par Coutances Tourisme

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