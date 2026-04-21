Le Mesnil-Villeman

Vide-greniers

Le Bourg Le Mesnil-Villeman Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 07:00:00

fin : 2026-08-30 17:00:00

Date(s) :

2026-08-30

Vide-greniers au Mesnil-Villeman, dans le bourg, le 30 août.

1€/m, réservation au 06 32 89 28 63

Organisé par association des rendez vous des amis du Mesnil-Villeman. .

Le Bourg Le Mesnil-Villeman 50450 Manche Normandie +33 6 32 89 28 63

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English : Vide-greniers

L’événement Vide-greniers Le Mesnil-Villeman a été mis à jour le 2026-04-21 par Coutances Tourisme