Vide-greniers Le Mesnil-Villeman
Vide-greniers Le Mesnil-Villeman dimanche 30 août 2026.
Le Mesnil-Villeman
Vide-greniers
Le Bourg Le Mesnil-Villeman Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 07:00:00
fin : 2026-08-30 17:00:00
Date(s) :
2026-08-30
Vide-greniers au Mesnil-Villeman, dans le bourg, le 30 août.
1€/m, réservation au 06 32 89 28 63
Organisé par association des rendez vous des amis du Mesnil-Villeman. .
Le Bourg Le Mesnil-Villeman 50450 Manche Normandie +33 6 32 89 28 63
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English : Vide-greniers
L’événement Vide-greniers Le Mesnil-Villeman a été mis à jour le 2026-04-21 par Coutances Tourisme
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