Pilote en herbe La Vigne Le Chambon-sur-Lignon

Pilote en herbe

La Vigne 443 Route des Saliques Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire

Tarif : 35 – 35 – EUR

l’heure

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-01

fin : 2026-09-30

Date(s) :

2026-06-01

Initiation, découverte et stage de pilotage moto tout terrain sur moto électrique. De 1 à 2h. Dès 6 ans.

.

La Vigne 443 Route des Saliques Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 16 64 07 07

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Initiation, discovery and off-road driving course on an electric motorcycle. From 1 to 2 hours. Ages 6 and up.

L’événement Pilote en herbe Le Chambon-sur-Lignon a été mis à jour le 2026-03-09 par Office de Tourisme du Haut-Lignon