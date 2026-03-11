Pilote en herbe La Vigne Le Chambon-sur-Lignon
Pilote en herbe La Vigne Le Chambon-sur-Lignon lundi 1 juin 2026.
Pilote en herbe
La Vigne 443 Route des Saliques Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire
Tarif : 35 – 35 – EUR
l’heure
Date :
Début : Dimanche 2026-06-01
fin : 2026-09-30
Date(s) :
2026-06-01
Initiation, découverte et stage de pilotage moto tout terrain sur moto électrique. De 1 à 2h. Dès 6 ans.
La Vigne 443 Route des Saliques Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 16 64 07 07
English :
Initiation, discovery and off-road driving course on an electric motorcycle. From 1 to 2 hours. Ages 6 and up.
