Pina Palau SUPERSONIC Paris mardi 24 mars 2026.

PINA PALAU (22h00)

(Indie folk – mouthwatering records – Zurich, CHE)

Pina Palau sortira son troisième album, You Better Get Used To It, le 27 février 2026 chez

Mouthwatering Records. Ces dernières années, elle a été constamment en tournée, accompagnant King Hannah lors de sa tournée européenne à guichets fermés ou partageant la scène avec BEACHPEOPLE. Elle franchit désormais une nouvelle étape : ses nouvelles chansons sont directes et intimes, façonnées par des accords de guitare d’inspiration folk, des riffs flous, des rythmes de batterie secs et une voix qui va droit au cœur. En mars 2026, elle effectuera sa propre tournée européenne pour la sortie de l’album, avec des concerts en Suisse, en Allemagne, en France, au Royaume-Uni, en Autriche et dans les pays du Benelux. Inspirée par Adrienne Lenker, Julia Jacklin, Courtney Barnett, MJ Lenderman et Waxahatchee, Pina Palau allie intimité et énergie, dans un style simple, direct et sans compromis.

Les 3 influences : Adrienne Lenker (Big Thief), MJ Lenderman, and Waxahatchee

La suite de la programmation arrive très vite !

Mardi 24 Mars 2026

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

Cette soirée plaira aux fans de… Courtney Barnett, Waxahatchee & Big Thief.

Le mardi 24 mars 2026

de 19h00 à 23h00

gratuit Tout public.

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

