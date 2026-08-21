Pinas en Fête Route Nationale Pinas
samedi 5 septembre 2026 · Route Nationale · Pinas
Informations pratiques
Pinas
Pinas en Fête
Route Nationale PINAS Pinas Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05
fin : 2026-09-06
Date(s) :
2026-09-05
Samedi 5 septembre
8H30 Marche et Course. 3 parcours (4.5km, 7km et 13km). Casse-croûte
14H Concours de pétanque
20H Repas. Menu Jambon melon, poulet basquaise et riz, croustade et boule de glace. Apéritif, vin et café compris. 20€
23H Bal Disco avec SPIRALDREAMS
Dimanche 6 septembre
10H30 Messe animée par LES COPAINS D’ABORD. Dépôt de gerbe au monument aux Morts et Apéritif du Maire
16H-20H Marché de producteurs et d’artisanat animé par la chorale LES BERETS BLEUS.
Contacts pour la marche / course Christelle au 06 32 91 79 54 et Eva au 06 73 13 94 41
Contacts pour le repas Isabelle au 06 42 33 12 06 ou boulangerie Clavé au 05 62 98 15 18. .
Route Nationale PINAS Pinas 65300 Hautes-Pyrénées Occitanie
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English :
Saturday, September 5:
8:30 a.m.: Walk and Run. 3 courses (4.5 km, 7 km, and 13 km). Snack
2:00 PM: Petanque tournament
8:00 PM: Dinner. Menu: Ham and melon, Basque-style chicken with rice, croustade, and a scoop of ice cream. Appetizer, wine, and coffee included. 20?
11:00 PM: Disco with SPIRALDREAMS
Sunday, September 6:
10:30 AM: Mass led by LES COPAINS D’ABORD. Wreath-laying ceremony at the War Memorial and aperitif hosted by the Mayor
4:00 PM–8:00 PM: Farmers’ and craft market featuring the choir LES BERETS BLEUS.
L’événement Pinas en Fête Pinas a été mis à jour le 2026-08-21 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65