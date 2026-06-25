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Pinero Tanka centre culturel Saint-Jean-de-Luz

Pinero Tanka centre culturel Saint-Jean-de-Luz

Pinero Tanka centre culturel Saint-Jean-de-Luz mercredi 12 mai 2027.

Lieu
Tanka centre culturel
Adresse
12 Rue Duconte
Ville
64500 Saint-Jean-de-Luz
Département
Pyrénées-Atlantiques
Début
mercredi 12 mai 2027
Fin
mercredi 12 mai 2027
Heure de début
20:00:00
Tarif
5 5 12 Tarif de base plein tarif

Saint-Jean-de-Luz

Pinero

Tanka centre culturel 12 Rue Duconte Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-05-12 20:00:00
fin : 2027-05-12 21:20:00

Date(s) :
2027-05-12

Concert de guitare classique   .

Tanka centre culturel 12 Rue Duconte Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 40 39 60 87 

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English : Pinero

L’événement Pinero Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Pays Basque

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