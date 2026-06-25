Pinero Tanka centre culturel Saint-Jean-de-Luz
Pinero Tanka centre culturel Saint-Jean-de-Luz mercredi 12 mai 2027.
Saint-Jean-de-Luz
Pinero
Tanka centre culturel 12 Rue Duconte Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5 – 5 – 12 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-05-12 20:00:00
fin : 2027-05-12 21:20:00
Date(s) :
2027-05-12
Concert de guitare classique .
Tanka centre culturel 12 Rue Duconte Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 40 39 60 87
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English : Pinero
L’événement Pinero Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Pays Basque
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