PINS Seniors « Point information Nantes Solidaire Seniors » Espace seniors Daniel Asseray Nantes
lundi 5 octobre 2026 · Espace seniors Daniel Asseray · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-10-05 15:00 – 16:00
Gratuit : oui GratuitInscription conseillée Senior – Age maximum : 99
Dans le cadre de la programmation des espaces seniors, nous vous proposons un Point Informations Nantes Solidaire SENIORS (PINS SENIORS) pour mieux connaître vos droits et découvrir le nouveau Guide pratique Seniors Nantais dans le détail : Ou s’informer ? A qui s’adresser ?Se divertir et s’investirBien vivre chez soiChanger de lieu de viePrendre soin de soiÊtre aidéÊtre et se reconnaître aidant C’est aussi l’occasion de rencontrer les services du Centre Communal d’Action Sociale de Nantes (CCAS de Nantes)
Espace seniors Daniel Asseray Nantes 44100
06 77 00 37 63
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