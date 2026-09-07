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Pioche ton caillou !, Site des Menhirs de Monteneuf, Monteneuf

samedi 19 septembre 2026 · Site des Menhirs de Monteneuf · Monteneuf

Pioche ton caillou !, Site des Menhirs de Monteneuf, Monteneuf

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Site des Menhirs de Monteneuf
Adresse
Menhirs de Monteneuf 56380, Monteneuf
Ville
56380 Monteneuf
Département
Morbihan
Tarif
Mini visites de 15 minutes / en continu tout le week-end.

Pioche ton caillou ! 19 et 20 septembre Site des Menhirs de Monteneuf Morbihan

Mini visites de 15 minutes / en continu tout le week-end.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Pioche ton caillou !
Au détour d’un menhir, venez à la rencontre de notre médiateur(ice) pour un temps d’échange décalé.
Tirez au sort un thème dans la besace de Pascale Strati pour en apprendre plus sur les menhirs et l’archéologie !

Site des Menhirs de Monteneuf Menhirs de Monteneuf 56380, Monteneuf Monteneuf 56380 Morbihan Bretagne 0297932674 https://menhirsmonteneuf.fr/ https://www.facebook.com/MenhirsMonteneuf;https://www.instagram.com/menhirsmonteneuf/;https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA56000013 Site mégalithique niché au cœur d’une Réserve Naturelle, les Menhirs de Monteneuf offrent au regard des vestiges Néolithiques : retrouvez plus de 500 monolithes sur cet espace, dont 42 dressés.
Une parenthèse dans le temps en destination Brocéliande. Accès libre toute l’année. Visites guidées et animations y prennent place pendant les vacances et les évènements ponctuels.
Visite commentée

©OBC

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