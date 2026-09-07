Pioche ton caillou !, Site des Menhirs de Monteneuf, Monteneuf
samedi 19 septembre 2026 · Site des Menhirs de Monteneuf · Monteneuf
Informations pratiques
Pioche ton caillou ! 19 et 20 septembre Site des Menhirs de Monteneuf Morbihan
Mini visites de 15 minutes / en continu tout le week-end.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Pioche ton caillou !
Au détour d’un menhir, venez à la rencontre de notre médiateur(ice) pour un temps d’échange décalé.
Tirez au sort un thème dans la besace de Pascale Strati pour en apprendre plus sur les menhirs et l’archéologie !
Site des Menhirs de Monteneuf Menhirs de Monteneuf 56380, Monteneuf Monteneuf 56380 Morbihan Bretagne 0297932674 https://menhirsmonteneuf.fr/ https://www.facebook.com/MenhirsMonteneuf;https://www.instagram.com/menhirsmonteneuf/;https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA56000013 Site mégalithique niché au cœur d’une Réserve Naturelle, les Menhirs de Monteneuf offrent au regard des vestiges Néolithiques : retrouvez plus de 500 monolithes sur cet espace, dont 42 dressés.
Une parenthèse dans le temps en destination Brocéliande. Accès libre toute l’année. Visites guidées et animations y prennent place pendant les vacances et les évènements ponctuels.
Visite commentée
©OBC
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