Piol’Hit Festival Cali en concert. Salle N° 750 La Bâtie-Neuve

Piol’Hit Festival Cali en concert.

Salle N° 750 750 Avenue F. Mitterand La Bâtie-Neuve Hautes-Alpes

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Début : 2026-08-29 20:00:00

fin : 2026-08-29 00:00:00

2026-08-29

La commune de la Bâtie-Neuve présente le PIOL’HIT FESTIVAL 2026, une soirée à l’affiche l’artiste Cali !

+33 4 92 50 32 23 animation@labatieneuve.fr

English : Piol’Hit Festival: Cali in concert.

The commune of La Bâtie-Neuve presents the PIOL’HIT FESTIVAL 2026, an evening featuring the artist Cali!

