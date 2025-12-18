Piol’Hit Festival Cali en concert. Salle N° 750 La Bâtie-Neuve
Piol’Hit Festival Cali en concert. Salle N° 750 La Bâtie-Neuve samedi 29 août 2026.
Salle N° 750 750 Avenue F. Mitterand La Bâtie-Neuve Hautes-Alpes
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Début : 2026-08-29 20:00:00
fin : 2026-08-29 00:00:00
2026-08-29
La commune de la Bâtie-Neuve présente le PIOL’HIT FESTIVAL 2026, une soirée à l’affiche l’artiste Cali !
Salle N° 750 750 Avenue F. Mitterand La Bâtie-Neuve 05230 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 50 32 23 animation@labatieneuve.fr
English : Piol’Hit Festival: Cali in concert.
The commune of La Bâtie-Neuve presents the PIOL’HIT FESTIVAL 2026, an evening featuring the artist Cali!
L’événement Piol’Hit Festival Cali en concert. La Bâtie-Neuve a été mis à jour le 2025-12-18 par Communauté de communes de Serre-Ponçon Val d’Avance