Pipeau le lutin dans “Quatre saisons en forêt “ Feytiat
samedi 29 août 2026 · Feytiat
Informations pratiques
Feytiat
Pipeau le lutin dans “Quatre saisons en forêt “
Feytiat Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 16:30:00
fin : 2026-08-29 17:00:00
Date(s) :
2026-08-29
Partez en famille à la découverte de la nature avec **Pipeau le lutin dans Quatre saisons en forêt **, un spectacle interactif spécialement conçu pour les jeunes enfants. Accompagnés d’une conteuse et de Pipeau le lutin, les petits explorent les fleurs, les animaux, les sons de la forêt et les gestes simples pour protéger l’environnement. Grâce à un livre géant et des accessoires grand format, cette aventure poétique mêle humour, imagination et sensibilisation à l’écologie. Un moment de 30 minutes à partager en famille, où la magie des histoires donne envie d’aimer la nature et la lecture. .
Feytiat 87220 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine
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English : Pipeau le lutin dans “Quatre saisons en forêt “
L’événement Pipeau le lutin dans “Quatre saisons en forêt “ Feytiat a été mis à jour le 2026-07-20 par OT Limoges Métropole
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