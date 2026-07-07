Pique-nique à la Ferme Honfleur
vendredi 1 janvier 2027 · Honfleur
Informations pratiques
Honfleur
Pique-nique à la Ferme
La Ferme Saint Siméon 20 rue Adolphe Marais, 14600 Honfleur Honfleur Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2027-01-01
fin : 2027-12-31
Date(s) :
2027-01-01
Offrez-vous un pique-nique comme aucun autre, une expérience exclusive où l’art de vivre rencontre l’héritage de Claude Monet. Au cœur des jardins qui ont inspiré le maître, face à l’estuaire de la Seine, installez-vous dans un décor vivant où certaines œuvres de l’exposition permanente sont les siennes, et où d’autres immortalisent la Ferme Saint-Siméon telle qu’il l’a connue. Le temps semble suspendu, entre lumière changeante et nature préservée, pour une parenthèse aussi rare qu’intemporelle.
Au menu un pique-nique chic réalisé par le Chef Exécutif Matthieu Pouleur. Composé d’un repas froid complet, frais et savoureux, accompagné d’une bouteille de cidre et d’un thermos de café, à savourer en toute quiétude dans ce lieu chargé d’histoire.
Cette offre est disponible toute l’année, sur réservation préalable, et ouverte à tous.
Accès Jardins accessibles aux personnes à mobilité réduite
Conditions Expérience soumise aux conditions météorologiques .
La Ferme Saint Siméon 20 rue Adolphe Marais, 14600 Honfleur Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 2 31 81 78 00 contact@fermesaintsimeon.fr
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English : Pique-nique à la Ferme
L’événement Pique-nique à la Ferme Honfleur a été mis à jour le 2026-07-03 par Normandie Tourisme
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