Collorec

Pique-nique à létang de Collorec

Plan d’eau plage verte Collorec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07

fin : 2026-07-07

Date(s) :

2026-07-07

Pique-nique à l’étang de Collorec pour les enfants, parents et assistantes maternelles le mardi 07 juillet à 10h15.

Un petit tour à l’air de jeux, une petite promenade autour de l’étang, et un pique-nique! (chacun prévoit son pique nique) .

Plan d’eau plage verte Collorec 29530 Finistère Bretagne +33 2 98 81 44 43

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English :

L’événement Pique-nique à létang de Collorec Collorec a été mis à jour le 2026-06-12 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou