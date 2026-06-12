Pique-nique à létang de Collorec Collorec
Pique-nique à létang de Collorec Collorec mardi 7 juillet 2026.
Collorec
Pique-nique à létang de Collorec
Plan d’eau plage verte Collorec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07
fin : 2026-07-07
Date(s) :
2026-07-07
Pique-nique à l’étang de Collorec pour les enfants, parents et assistantes maternelles le mardi 07 juillet à 10h15.
Un petit tour à l’air de jeux, une petite promenade autour de l’étang, et un pique-nique! (chacun prévoit son pique nique) .
Plan d’eau plage verte Collorec 29530 Finistère Bretagne +33 2 98 81 44 43
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English :
L’événement Pique-nique à létang de Collorec Collorec a été mis à jour le 2026-06-12 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou
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