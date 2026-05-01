Pique-nique au château CHATEAU BRETHOUS Camblanes-et-Meynac
Pique-nique au château CHATEAU BRETHOUS Camblanes-et-Meynac samedi 23 mai 2026.
Camblanes-et-Meynac
Pique-nique au château
CHATEAU BRETHOUS 28 Chemin Du Jonc 333 Camblanes-et-Meynac Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 11:00:00
fin : 2026-05-24 17:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Explication de la bio et de la biodynamie, dégustation. Food truck (réservation recommandée). Ballade dans les vignes
exposition de Sylvette Birbis et ses EtiqArtVins. .
CHATEAU BRETHOUS 28 Chemin Du Jonc 333 Camblanes-et-Meynac 33360 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 20 77 76 chateaubrethous@gmail.com
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English : Pique-nique au château
L’événement Pique-nique au château Camblanes-et-Meynac a été mis à jour le 2026-05-07 par OT de l’Entre-deux-Mers