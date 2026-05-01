Pique-nique au Domaine Baud Génération 9 Sur la route des vignerons indépendants du Jura Domaine Baud Génération 9 Le Vernois

Le Vernois

Pique-nique au Domaine Baud Génération 9 Sur la route des vignerons indépendants du Jura

Domaine Baud Génération 9 222 Route de Voiteur Le Vernois Jura

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 10:30:00

fin : 2026-05-23 12:00:00

Date(s) :

2026-05-23

À l’occasion du Pique-nique des Vignerons Indépendants, notre domaine aura le plaisir d’ouvrir ses portes le samedi 23 mai.

Nous accueillerons les visiteurs à partir de 12h pour un pique-nique au domaine chacun apporte son repas tiré du sac, et des barbecues seront mis à disposition pour profiter pleinement de ce moment chaleureux au cœur du vignoble.

Afin de rendre cette journée encore plus immersive, nous proposerons également deux ateliers dégustation en verres noirs, à 10h30 ou à 15h30.

Ateliers sur réservation.

Places limitées à 25 personnes par session. .

Domaine Baud Génération 9 222 Route de Voiteur Le Vernois 39210 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 25 31 41 caveau@domainebaud.fr

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English : Pique-nique au Domaine Baud Génération 9 Sur la route des vignerons indépendants du Jura

L’événement Pique-nique au Domaine Baud Génération 9 Sur la route des vignerons indépendants du Jura Le Vernois a été mis à jour le 2026-05-12 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)