Randonnée au crépuscule Place de la Mairie de Le Vernois Le Vernois

Place de la Mairie de Le Vernois 1 Place de la Mairie Le Vernois Jura

Rando Pique-nique au crépuscule

Repas tiré du sac Apéritif offert par la Grappe Vernoisienne à l’arrivée.

Tables et bancs mis à la disposition en haut du vignoble pour pique niquer, afin d’être aux premières loges pour assister à un coucher de soleil inoubliable !

Les sacs/glacières sont montées en voiture sur le lieu de pique-nique.

Deux parcours 6 km et 12 km, avec ravitaillement à mi-parcours du 12 km.

Tarif randonnée 5 euros adultes gratuit pour las adhérents et les enfants. .

Place de la Mairie de Le Vernois 1 Place de la Mairie Le Vernois 39210 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 60 44 56 49 lagrappevernoisienne@gmail.com

