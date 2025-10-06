Randonnée au crépuscule Place de la Mairie de Le Vernois Le Vernois
Tarif : 5 – 5 – EUR
Début : 2026-07-10 18:00:00
fin : 2026-07-10 23:00:00
2026-07-10
Rando Pique-nique au crépuscule
Repas tiré du sac Apéritif offert par la Grappe Vernoisienne à l’arrivée.
Tables et bancs mis à la disposition en haut du vignoble pour pique niquer, afin d’être aux premières loges pour assister à un coucher de soleil inoubliable !
Les sacs/glacières sont montées en voiture sur le lieu de pique-nique.
Deux parcours 6 km et 12 km, avec ravitaillement à mi-parcours du 12 km.
Tarif randonnée 5 euros adultes gratuit pour las adhérents et les enfants. .
Place de la Mairie de Le Vernois 1 Place de la Mairie Le Vernois 39210 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 60 44 56 49 lagrappevernoisienne@gmail.com
