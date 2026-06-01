Pique-nique au jardin, Le Clos Saint Genest, Labarthe-Inard

Pique-nique au jardin 6 et 7 juin Le Clos Saint Genest Haute-Garonne

Gratuit. Capacité : 20-25 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T12:30:00+02:00 – 2026-06-06T13:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T12:30:00+02:00 – 2026-06-07T13:30:00+02:00

Quelques tables et chaises sont à disposition dans le jardin, prêtes à accueillir votre pique-nique. Ce moment peut être l’occasion d’échanges entre visiteurs et avec les jardiniers.

Le Clos Saint Genest 22 rue Saint Genest, 31800 Labarthe-Inard Labarthe-Inard 31800 Haute-Garonne Occitanie 05 61 95 68 12 https://clos-saint-genest.fr/ Le Clos Saint Genest est un jardin privé de 3000 m² qui s’articule autour d’un jardin d’agrément, un potager familial et une collection de fruitiers de variétés locales en espaliers. Il évolue au fil des années selon les envies (aménagement d’un bassin, labyrinthe végétal, patio avec agrumes no gélifs, petite zone humide…) en tendant vers l’autonomie, en terme d’arrosage et d’entrants (réserves d’eau, broyat, compost…) Par l’autoroute sortie Lestelle ou St Gaudens, centre du village depuis la D817. Coordonnées GPS : 0°50’24 » E – 43°6’27 » N Stationnement possible dans la rue.

Quelques tables et chaises sont à disposition dans le jardin, prêtes à accueillir votre pique-nique. Ce moment peut être l’occasion d’échanges entre visiteurs et avec les jardiniers.