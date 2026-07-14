Informations pratiques

Lutzelbourg

Pique-nique champêtre

Presqu’île Konzett Lutzelbourg Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2026-07-14 11:00:00

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

Pique-nique partagé de 11h à 15h, puis jeux et activités ludiques (ping pong, Molkky, jeux de cartes, jeux ludiques).Tout public

0 .

Presqu’île Konzett Lutzelbourg 57820 Moselle Grand Est lutz.events57@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Potluck picnic from 11 a.m. to 3 p.m., followed by games and fun activities (ping pong, Molkky, card games, and other fun games).

L’événement Pique-nique champêtre Lutzelbourg a été mis à jour le 2026-07-08 par OT PAYS DE PHALSBOURG