Pique-nique champêtre Lutzelbourg
mardi 14 juillet 2026 · Lutzelbourg
Informations pratiques
Lutzelbourg
Pique-nique champêtre
Presqu’île Konzett Lutzelbourg Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi Mardi 2026-07-14 11:00:00
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
Pique-nique partagé de 11h à 15h, puis jeux et activités ludiques (ping pong, Molkky, jeux de cartes, jeux ludiques).Tout public
0 .
Presqu’île Konzett Lutzelbourg 57820 Moselle Grand Est lutz.events57@gmail.com
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English :
Potluck picnic from 11 a.m. to 3 p.m., followed by games and fun activities (ping pong, Molkky, card games, and other fun games).
L’événement Pique-nique champêtre Lutzelbourg a été mis à jour le 2026-07-08 par OT PAYS DE PHALSBOURG
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