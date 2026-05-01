Pique-Nique chez Champagne Doyard à Vindey Champagne Doyard Bertrand et Bernard Vindey

Vindey

Pique-Nique chez Champagne Doyard à Vindey

Champagne Doyard Bertrand et Bernard 7 Rue de la Tuilerie Vindey Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 11:15:00

fin : 2026-05-23 16:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Dans le cadre de Sur la route des Vignerons Indépendants de France , vivez une expérience conviviale et authentique au cœur des vignes le samedi 23 mai 2026 à partir de 11h15 !Tout public

Dans le cadre de Sur la route des Vignerons Indépendants de France , vivez une expérience conviviale et authentique au cœur des vignes le samedi 23 mai 2026 à partir de 11h15 !

Installez votre nappe, sortez votre panier et partagez un moment privilégié avec un vigneron passionné qui vous fera découvrir son quotidien, son terroir et ses champagnes.

Le domaine familial Champagne Doyard, situé à Vindey sur les coteaux du Sézannais, vous ouvre ses portes pour une immersion au cœur de son exploitation, engagée dans une viticulture durable.

Au programme

• 11h15 accueil et apéritif offert

• 12h pique-nique tiré du sac (dans les vignes ou au pressoir selon la météo)

• 14h visites des vignes, de la cave et du pressoir

• 16h fin de la journée

Une parenthèse gourmande et conviviale à partager entre amis ou en famille, au plus près du terroir champenois. .

Champagne Doyard Bertrand et Bernard 7 Rue de la Tuilerie Vindey 51120 Marne Grand Est +33 7 82 86 99 12

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English : Pique-Nique chez Champagne Doyard à Vindey

As part of Sur la route des Vignerons Indépendants de France , enjoy a convivial and authentic experience in the heart of the vineyards on Saturday, May 23, 2026 from 11:15am!

L’événement Pique-Nique chez Champagne Doyard à Vindey Vindey a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de tourisme de Sézanne et sa région