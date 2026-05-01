Châtenois

Pique-nique chez le vigneron

103 rue de l’Ortenbourg Châtenois Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-24 11:30:00

fin : 2026-05-24 20:00:00

Date(s) :

2026-05-24

Pique-nique avec visite de cave, dégustations, promenade dans les vignes, jeux pour petits et grands, barbecues à disposition.

Venez en famille, entre amis, vous apportez votre panier-repas, on vous accueille au sein de notre domaine dans un espace aménagé pour l’occasion avec tables, chaises et parasol…nous proposons nos vins avec votre repas puis des activités ludiques

11h30 visite de cave

12h apéritif offert (différents sirops à l’eau offerts aux enfants pour toute la journée)

12h30 pique-nique dans la cour avec dégustations de tous les vins, des barbecues à disposition, tartes flambées faites maison en vente

14h30 quiz culture vinicole

15h promenade dans les vignes avec dégustation d’un vin

16h jeux (gymkhana) en famille

Après le pique-nique, buvette et restauration payantes jusqu’à 20h.

Abris si intempéries. .

103 rue de l’Ortenbourg Châtenois 67730 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 82 13 65 vinsblumstein@sfr.fr

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English :

Picnic with cellar visit, tastings, walk in the vineyards, games for young and old, barbecues available.

L’événement Pique-nique chez le vigneron Châtenois a été mis à jour le 2026-05-11 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme