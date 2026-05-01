Pique-nique chez le vigneron Châtenois
Pique-nique chez le vigneron Châtenois dimanche 24 mai 2026.
Châtenois
Pique-nique chez le vigneron
103 rue de l’Ortenbourg Châtenois Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-05-24 11:30:00
fin : 2026-05-24 20:00:00
Date(s) :
2026-05-24
Pique-nique avec visite de cave, dégustations, promenade dans les vignes, jeux pour petits et grands, barbecues à disposition.
Venez en famille, entre amis, vous apportez votre panier-repas, on vous accueille au sein de notre domaine dans un espace aménagé pour l’occasion avec tables, chaises et parasol…nous proposons nos vins avec votre repas puis des activités ludiques
11h30 visite de cave
12h apéritif offert (différents sirops à l’eau offerts aux enfants pour toute la journée)
12h30 pique-nique dans la cour avec dégustations de tous les vins, des barbecues à disposition, tartes flambées faites maison en vente
14h30 quiz culture vinicole
15h promenade dans les vignes avec dégustation d’un vin
16h jeux (gymkhana) en famille
Après le pique-nique, buvette et restauration payantes jusqu’à 20h.
Abris si intempéries. .
103 rue de l’Ortenbourg Châtenois 67730 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 82 13 65 vinsblumstein@sfr.fr
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English :
Picnic with cellar visit, tastings, walk in the vineyards, games for young and old, barbecues available.
L’événement Pique-nique chez le vigneron Châtenois a été mis à jour le 2026-05-11 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme
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