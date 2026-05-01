Heiligenstein

Pique-nique chez le vigneron Domaine Heywang

7 rue principale Heiligenstein Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-24 09:00:00

fin : 2026-05-24 17:00:00

Date(s) :

2026-05-24

Au programme Balade dans les vignes, visite de cave, dégustation.

Le Pique-Nique chez le Vigneron est une tradition maintenant bien ancrée dans le calendrier ! A cette occasion, nous vous ouvrons nos portes le temps d’une journée conviviale. Venez en famille ou entre amis, profitez de notre jolie cour avec une belle vue à 180° sur la plaine d’Alsace, et laissez-vous vivre ! Vous apportez votre pique-nique et nous vous offrons le vin qui accompagnera votre repas.

Au programme:

Balade dans les vignes

Visite de cave

Ateliers de dégustation .

7 rue principale Heiligenstein 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 08 91 41 contact@heywang-vins.fr

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English :

Program: Vineyard tour, cellar visit, tasting.

L’événement Pique-nique chez le vigneron Domaine Heywang Heiligenstein a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de tourisme du pays de Barr