Wolxheim

Pique-nique chez le vigneron Domaine Vogt

4 rue des vignerons Wolxheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-05-24 11:30:00

fin : 2026-05-25 11:30:00

Date(s) :

2026-05-24 2026-05-25

Cette année, le pique-nique du vigneron du domaine Vogt fête ses 20 ans… et on compte bien célébrer ça avec vous !

11h30 12h Accueil au domaine placement libre.

12h Démarrage de l’apéritif

12h30 14h45 Repas tiré du sac. Les vins vous seront gracieusement servis. Pour les amateurs de grillade des barbecues seront à votre disposition.

Au programme de la journée

balades dans les vignes (3 parcours) départ à 15h30

Visites de caves et découvertes du travail de la vigne départ à 14h et 14h45

Atelier dégustation en continu tout au long de la journée

En cas d’arrivée tardive, nous ne pourrons malheureusement pas assurer le service complet des vins proposés. .

4 rue des vignerons Wolxheim 67120 Bas-Rhin Grand Est +33 7 60 62 31 10 thomas@domaine-vogt.com

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English :

L’événement Pique-nique chez le vigneron Domaine Vogt Wolxheim a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig